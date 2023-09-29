3200 доларів за встановлення групи інвалідності – трьом медикам з Львівщини повідомили про підозру

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру трьом службовцям закладів охорони здоров’я Львівщини за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, керівниця одного із районних центрів медико-соціальної експертизи Львівської облради, керівник лікарсько-консультативної комісії та його заступниця організували схему отримання коштів за надання послуг щодо встановлення групи інвалідності для військовозобов’язаних.

За 3200 доларів США потенційний «хворий» міг отримати необхідну йому групу інвалідності.

Правоохоронці затримали лікарів під час отримання чергової суми хабара, який вони планували розподілити між собою.

Під час санкціонованих обшуків у помешканнях та робочих кабінетах підозрюваних виявлено понад 1,5 млн грн готівкових коштів, а також інші речові докази. Вилучене скеровано на експертне дослідження.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора