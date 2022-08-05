$3500 за «трансфер»: на Буковині перекрили черговий канал незаконного перетину кордону

Налагодили його функціонування жителі прикордонних районів області.

В ході слідства правоохоронці встановили, що організували «трансфер» двоє місцевих мешканців – учасники угруповання контрабандистів. «Туристів» знаходили за допомогою «сарафанного радіо». Їм повідомляли дату й місце зустрічі та відвозили до кордону. Там вже чоловіків переводили через державний кордон до Молдови повз офіційні пункти пропуску. Вартість такої послуги становила 3500 доларів США з однієї особи.

Учора, 4 серпня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали одного з організаторів під час спроби переправити двох чоловіків призовного віку через державний кордон до Молдови. У зловмисника вилучили 7000 доларів США. В автомобілі на «трансфер» чекало ще троє громадян призовного віку, у яких було вилучено 14000 доларів США приготовлених для «оплати за проїзд».

Наразі один із фігурантів затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька обласна прокуратура. Після проведення ряду заходів буде надана правова кваліфікація другому фігурантові. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які також можуть бути причетні до злочинної діяльності.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України фігурантам може загрожувати до дев’яти років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України