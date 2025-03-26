36-річний житель Одещини незаконно зберігав вдома зброю, боєприпаси та вибухівку

Правопорушнику повідомлено про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Декілька днів тому на спецлінію «102» надійшло звернення від 54-річного мешканця Балтської територіальної громади про те, що син колишньої співмешканки побив його прикладом автомата. Прибувши на місце події поліцейські з’ясували, що напередодні чоловіки разом святкували день народження молодшого з них. Старший за віком чоловік почав зневажливо висловлюватись на адресу колишньої співмешканки, в результаті чого її ображений син кілька разів вдарив гостя автоматом.

Слідчими із залученням спеціалістів вибухотехнічної служби обласної поліції було проведено невідкладний обшук за місцем мешкання фігуранта під час якого правоохоронці виявили автомат, гранату з запалом, майже півтори сотні набоїв та пластичну вибухову речовину. Чоловік повідомив, що все це трофеї, які він привіз із зони бойових дій. Небезпечні предмети були скеровані слідчими на експертизу. За попереднім висновком вибухотехніків вилучені предмети є вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховою речовниною.

«Фігуранта ми затримали в процесуальному порядку і зібравши достатньо доказів повідомили йому про підозру у зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухової речовини, без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до семи років», – розповів начальник відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції Олександр Табаков.

Слідчі дії у цьому кримінальному провадженні тривають під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури.

Відомості щодо отриманих заявником тілесних ушкоджень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують, що в Україні триває кампанія щодо декларування зброї. Громадяни, які незаконно зберігають або знайшли вогнепальну зброю, її частини та боєприпаси до неї, повинні їх задекларувати. Це звільняє від кримінальної відповідальності.

Відділення поліції № 1 Подільського РУП