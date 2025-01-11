Майже ₴700 тис. шкоди на закупівлі квадрокоптерів для військових – підозрюються посадовці органу влади в Запоріжжі

Виконувач обов’язків керівника Запорізької обласної прокуратури повідомив про підозру двом посадовцям місцевого органу влади в зловживанні службовим становищем та службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, начальник юридичного відділу місцевого органу влади, маючи статус уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель, під час організації тендеру із придбання квадрокоптерів для ЗСУ створив сприятливі умови для перемоги певної комерційної структури, яка запропонувала предмет закупівлі за завищеною ціною.

Інший підозрюваний, виконуючи обов’язки очільника цього ж органу влади, без урахування ринкової вартості предмету закупівлі, вніс зміни до розпорядчих документів щодо розміру фінансування та підписав із товариством-переможцем договір про придбання квадрокоптерів за більш високою ціною.

Унаслідок таких дій з бюджету перераховано майже 700 тис. грн зайвих грошей та завдано збитки одній із територіальних громад Запорізької області.

Наразі одного з посадовців звільнено з органу влади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіцї в Запорізькій області за оперативного супроводу УСР в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура