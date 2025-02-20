У Києві затримали чоловіка, який «замінував» будівлю в урядовому кварталі

За хибний виклик псевдомінеру загрожує до шести років ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію “102” подзвонив чоловік та повідомив про закладену вибухівку в одній з будівель урядового кварталу. Співробітники поліції та фахівці вибухотехнічної служби вирушили на місце та перевірили приміщення й прилеглу територію – інформація не підтвердилась.

Під час подальших розшукових дій оперативники встановили, що хибний дзвінок здійснив 38-річний мешканець Солом’янського району. Останній на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг пояснити свої дії.

Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками. Псевдомінеру загрожує до шести років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва