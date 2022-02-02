369 пакунків з наркотиками виявили у наркозбувачки на столичній Дарниці

Правопорушниця придбала наркотичні речовини в мережі Інтернет, після чого збувала їх шляхом закладок. При поверхневій перевірці у неї виявили пакунки із порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, солями PVP. Відтепер жінці загрожує до десяти років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна.

Співробітники відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції отримали оперативну інформацію про те, що мешканка району займається збутом наркотиків. Під час реалізації отриманих даних правоохоронці на території парку Партизанської слави затримали жінку, яка робила «схованки з товаром» для потенційних клієнтів. При поверхневій перевірці у неї виявили 282 пакунки із наркотичною речовиною, тож на місце події для документування злочину прибула слідчо-оперативна група.

Як повідомив тимчасово виконувач обов’язків начальника поліції Києва Андрій Гарастюк, поліцейські встановили, що розфасовані наркотики, схожі на солі PVP, підозрювана намагалася сховати на прилеглий території шляхом закладок:

«Ми провели невідкладний обшук за місцем мешкання жінки та вилучили ще 87 пакунків з наркотиками. Фігуранткою виявилася 23-річна киянка, яка в мережі Інтернет придбала у невідомих осіб оптову партію наркотиків з метою подальшого збуту у роздріб. Жінку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усі вилучені речовини направлені на проведення відповідної експертизи».

Слідчі Дарницького управління поліції повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

«У рамках відкритого кримінального провадження ми встановлюємо походження вилученої наркотичної речовини, а також осіб, причетних до цього наркозлочину», — зазначив полковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва