У Дніпрі чоловік підпалив салон чужого авто

На вулиці Запорізькій в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра спалили салон автомобіля Toyota.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Власником пошкодженого легковика виявився 57-річний чоловік. За попередньою інформацією, до злочину причетний чоловік 47 років. За версією слідства, йому вдалося потрапити в автомобіль Toyota.

Після цього чоловік з невідомих причин підпалив стелю легкового автомобіля та його пасажирське сидіння. На місце події приїхала слідчо-оперативна група. Підозрюваного затримали та відвезли до відділення поліції. У мотивах чоловіка та обставинах злочину доведеться розібратися правоохоронцям.