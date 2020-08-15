На Днепропетровщине замначальника райотдела полиции «погорел» на взятке своему руководителю

В Днепропетровской области в апреле 2020 года за дачу взятки своему руководителю был задержан заместитель начальника одного из отделов полиции Кривого Рога: ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении него.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на Государственное бюро расследований Украины. Напомним, что Днепр оперативный ранее сообщал о факте задержания полицейского при передаче второй части взятки руководителю.

Следствием было установлено, что полицейский предложил 20 000 гривен неправомерной выгоды своему руководителю за нереагирование последним на факты непринятия своим заместителем мер по предотвращению, выявлению, пресечению незаконного сбыта табачных изделий и нарушение правил торговли табачными изделиями.

Руководитель обратился в ГБР с заявлением о совершении преступления его подчиненным. Во время передачи средств полицейского задержали. В ходе обыска у задержанного были обнаружены средства в сумме более 100 000 гривен, происхождение которых еще устанавливается.

Теперь полицейского судят по ч. 3 ст. 369 УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.