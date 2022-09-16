Киянку, яка при самообороні вбила співмешканця, покарали умовно

Печерський райсуд Києва визнав громадянку винною у перевищенні меж необхідної оборони.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 12 вересня.

12 квітня 2022-го приблизно о 16 годині, на кухні під час спільного вживання алкоголю між жінкою та чоловік під малозначним приводом виник словесний конфлікт. Чоловік не менше трьох разів ударив жінку по голові невстановленим тупим предметом. У відповідь співмешканка вхопила зі столу ніж і завдала кривднику один удар у живіт. В отриманої рани потерпілий помер у кареті швидкої.

Дії обвинуваченої кваліфікували як умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 ККУ). У судовому засіданні жінка говорила про щире каяття і просила суворо її не карати.

Підсудна раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, не працевлаштована офіційно, проте до початку воєнного стану працювала швачкою, має сталі соціальні зв’язки, позитивно характеризується за місцем проживання. Враховувалася позиція потерпілої, яка не наполягала на суворому покаранні, кажучи, що покійний за життя зловживав алкогольними напоями і часто вчиняв сімейне насильство.

Відтак суд призначив жінці 1 рік позбавлення волі, звільнивши її від відбуття покарання із випробуванням на той самий строк.

Безпосередньо після вбивства громадянка була затримана і провела в СІЗО три місяці, а пізніше ще місяць перебувала під домашнім арештом.