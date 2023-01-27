38-річного жителя Одещини судитимуть за систематичне домашнє насильство над дружиною

Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт відносно домашнього кривдника. Максимальне покарання, яке йому загрожує, – позбавлення волі на строк до двох років.

Потерпіла кілька разів зверталася до поліцейських по допомогу та зазначала, що чоловік в стані алкогольного сп’яніння виражається нецензурною лайкою, погрожує їй та принижує. Правоохоронці складали відносно кривдника адміністративні матеріали за домашнє насильство, що передбачено статтею 173-2 КУпАП, а суд зобов’язав чоловіка сплатити штраф.

Поліцейські неодноразово проводили роз’яснювальні бесіди з громадянином про неприпустимість вчинення таких дій, однак він не реагував і продовжував вчиняти домашнє насильство відносно своєї співмешканки. Тому правоохоронці вже розпочали провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України, в рамках якого під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному систематичному вчиненні домашнього насильства.

Визнавши зібрані під час досудового слідства докази достатніми, слідчі склали обвинувальний акт і скерували його до суду.

Згідно з чинним законодавством, чоловіку загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Одеське районне управління поліції №2