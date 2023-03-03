На Рівненщині посадовицю викрили на хабарі за сприяння у непризові на військову службу

Published

Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу працівників УСР регіону, спільно з Рівненським зональним відділом Військової служби правопорядку та процесуального керівництва прокуратури задокументували протиправну діяльність 52-річної службової особи, жительки міста Березне.

Правоохоронці встановили, що головна спеціалістка районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагала неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США за вирішення питання щодо непризову громадянина на військову службу.

У Березному поліцейські викрили посадовицю на хабарі за сприяння у непризові на військову службу

Також жінка зобов’язувалася повернути військовий квиток та видати документи, які є підставою для виїзду військовозобов’язаного за кордон.

Учора, другого березня, під час передачі коштів поліцейські затримали 52-річну зловмисницю в порядку статті 208 КПК України. Під час обшуку на її робочому місці правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує її незаконну діяльність.

У Березному поліцейські викрили посадовицю на хабарі за сприяння у непризові на військову службу

Досудове розслідування за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою триває.

Вирішується питання про повідомлення їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Поліцейські наразі встановлюють, скільком чоловіками таким чином вона повернула документи.

За скоєне їй може загрожувати до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області

Like

Tags:

You may also like...