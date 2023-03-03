На Рівненщині посадовицю викрили на хабарі за сприяння у непризові на військову службу

Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу працівників УСР регіону, спільно з Рівненським зональним відділом Військової служби правопорядку та процесуального керівництва прокуратури задокументували протиправну діяльність 52-річної службової особи, жительки міста Березне.

Правоохоронці встановили, що головна спеціалістка районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагала неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США за вирішення питання щодо непризову громадянина на військову службу.

Також жінка зобов’язувалася повернути військовий квиток та видати документи, які є підставою для виїзду військовозобов’язаного за кордон.

Учора, другого березня, під час передачі коштів поліцейські затримали 52-річну зловмисницю в порядку статті 208 КПК України. Під час обшуку на її робочому місці правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує її незаконну діяльність.

Досудове розслідування за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою триває.

Вирішується питання про повідомлення їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Поліцейські наразі встановлюють, скільком чоловіками таким чином вона повернула документи.

За скоєне їй може загрожувати до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області