₴39 мільйонів збитків: ДБР оголосило підозри працівникам лісового господарства на Волині

Працівники ДБР спільно з Нацполом викрили одного з керівників Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та його працівників, які у змові зі службовими особами державного підприємства «Любомльське лісове господарство» завдали шкоду державі на понад 39 млн гривень.

Протягом останніх трьох років, вони здійснювали лісогосподарську діяльність без висновку з оцінки впливу на довкілля, який є обов’язковим під час провадження планової діяльності.

Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у перевищенні влади або службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України). Вирішується питання про застосування запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

ДБР