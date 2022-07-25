₴39 млн. збитків: на Волині чотирьом співробітникам лісової галузі оголошено підозри

Фігуранти здійснювали лісогосподарську діяльність без проходження процедури та отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, який є обов’язковим піч час провадження планованої діяльності. Санкція статті передбачає до 10-ти років позбавлення волі.

Над викриттям протиправної діяльності учасників злочинної групи працювали співробітники Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України, та слідчі Державного бюро розслідувань у рамках кримінального провадження, розпочатого прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури.

Встановлено, що один із керівників Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та його працівники у змові зі службовими особами держпідприємства «Любомльське лісове господарство» завдали шкоди державі на понад 39 млн гривень. Зокрема працівники лісової галузі здійснювали лісогосподарську діяльність без проходження процедури та отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, який є обов’язковим під час провадження планованої діяльності.

У результаті проведених заходів чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у перевищенні влади або службових повноважень – ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає до 10-ти років позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України