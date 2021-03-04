4 протокола за ночь: в Харькове пьяный бесправный водитель бросался на патрульных (видео)

Полицейские дважды за ночь останавливали авто с одним и тем же пьяным водителем за рулем.

В Харькове за одну ночь пьяный водитель умудрился совершить нарушений на четыре протокола.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Полицейские дважды останавливали мужчину за рулем стареньких жигулей, причем второй раз он был уже лишен прав.

Сначала водителя поймали за нарушение дорожных правил. Однако во время разговора патрульные заподозрили, что тот был пьян. Драгер показал в крови более 2 промилле алкоголя.

Полицейские оштрафовали водителя и забрали права. Мужчина заверил, что дальше не поедет и якобы уже вызвал на место своего товарища, который сядет вместо него за руль.

Но уже через несколько часов правоохранители снова остановили машину нарушителя все с тем же водителем за рулем. В этот раз он и его пассажир набросились на патрульных с кулаками.

Обоих мужчин задержали. Полицейские также составили протокол за мелкое хулиганство и неподчинение сотрудникам правоохранительных органов. // УНИАН