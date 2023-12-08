Судитимуть власницю салону краси, яка «випитувала» у клієнтів дані про Сили оборони на Ізюмщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річної жінки за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачена збирала в інтересах ворога розвідувальну інформацію про дислокацію ЗСУ на території Ізюмського району. Жінка була власницею салону краси в м. Ізюм та мала широке коло контактів серед місцевих жителів.

Під виглядом дружніх розмов зі своїми клієнтами вона «випитувала» у них розвідувальну інформацію, яку відправляла через месенджер кураторці в рф. Жінка передавала дані про місця дислокації підрозділів українських Сил оборони на території м. Ізюм та прилеглих населених пунктів, а також відомості про склад та напрямки руху військової техніки.

Кураторкою виявилась її знайома, теж мешканка м. Ізюм, яка після захоплення району російськими військами добровільно почала співпрацювати з ворогом і зайняла посаду «керівника відділення пенсійного фонду Ізюмського району». Напередодні деокупації вона втекла на територію рф.

Правоохоронці викрили жінку, нині вона перебуває під вартою. Обвинувальний акт розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: як повідомлялось раніше, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури кураторці було заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Її оголошено у розшук.

Харківська обласна прокуратура