За вбивство сусідки житель Львівщини проведе 7 років за ґратами
Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 60-річного мешканця с. Зашків, якого обвинувачували в умисному вбивстві сусідки.
Про це пише прокуратура Львівської області.
Як повідомлялось, у жовтні минулого року в одному з домогосподарств с. Зашків між чоловіком та його 75-річною сусідкою виник конфлікт, під час якого обвинувачений завдав жінці кілька ударів ножем у грудну клітку.
Від отриманих поранень потерпіла померла.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Жовківської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 7 років позбавлення волі. // ДілоTweet