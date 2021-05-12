За вбивство сусідки житель Львівщини проведе 7 років за ґратами

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 60-річного мешканця с. Зашків, якого обвинувачували в умисному вбивстві сусідки.

Про це пише прокуратура Львівської області.

Як повідомлялось, у жовтні минулого року в одному з домогосподарств с. Зашків між чоловіком та його 75-річною сусідкою виник конфлікт, під час якого обвинувачений завдав жінці кілька ударів ножем у грудну клітку.

Від отриманих поранень потерпіла померла.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Жовківської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 7 років позбавлення волі. // Діло