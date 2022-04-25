В Одесі судитимуть жінки, яка сприяла шахрайському відчуженню нерухомого комунального майна

В результаті шахрайських дій зловмисниці була продана квартира в Суворовському районі, що належала одеській міській громаді.

До територіального відділу поліції надійшло повідомлення про те, що одна з квартир на вулиці Героїв оборони Одеси, яка перебувала у власності міста, оформлена на невідому особу.

В ході розслідування справи поліцейські встановили, що в результаті шахрайських дій та використання підроблених документів групою осіб новою власницею житла стала 50-річна мешканка Одеського району. Отриману злочинним шляхом оселю громадянка продала за більш ніж 570 тисяч гривень.

За результатами досудового розслідування на нерухоме майно було накладено арешт, а фігурантці оголошено підозру в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах, та використанні підроблених документів за попередньою змовою (ч.5 ст.27, ч.3 та ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України). Матеріали справи передані до суду. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї оборудки.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1