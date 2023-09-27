4 роки за ґратами проведе водій, який вчинив смертельну ДТП на Сарненщині

Прокурори Рівненської обласної прокуратури в суді довели вину жителя Рівного в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Вироком Дубровицького районного суду чоловіка засуджено до 4 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на 1 рік.

Прокурором доведено, що 1 серпня 2022 року на автодорозі Прикладники-Зарічне-Дубровиця поблизу села Лісове, Сарненського району водій мікроавтобуса «Renault Master» не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із попутним автомобілем «УАЗ» під керуванням жителя Дубровиці. В результаті ДТП травми, несумісні із життям, отримав 30-річний пасажир «УАЗу», житель села Бережки.

У суді обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі. Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його до апеляційного суду.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури