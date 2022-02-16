$4 тис. за дозвіл на викиди забруднюючих речовин – викрито заступника голови РДА на Волині

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру заступнику голови однієї з районних державних адміністрацій області за отримання 4 тис дол США для зловживання впливом (ч.3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав та отримав кошти від представника господарського товариства за сприяння у видачі Управлінням екології та природних ресурсів ОДА підприємству дозволу на викиди забруднюючих речовин.

Вирішується питання про відсторонення його від займаної посади та обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Волинської обласної прокуратури