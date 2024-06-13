$4000 за невручення повістки та відтермінування призову: в Одесі затримали працівника ТЦК
Неправомірну вигоду фігурант отримував у два етапи. Затримали його під час одержання другого траншу.
Заблокували корупційну схему ухилення призову на військову службу оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. До її функціонування причетний працівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК).
За 4 000 доларів винагороди фігурант обіцяв не вручати повістку. Також у «вартість» входило надання пустого бланку повістки з мокрою печаткою для самостійно заповнення та проставлення необхідної дати, нібито, явки до ТЦК. Фейкова повістка мала виключити можливість вручення реальної, а відтак відтермінувати призов на військову службу.
11 червня поліцейські затримали фігуранта після одержання ним 1 000 доларів неправомірної вигоди. Тижнем раніше він отримав аналогічну суму. Працівника РТЦК затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України