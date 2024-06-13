$4000 за невручення повістки та відтермінування призову: в Одесі затримали працівника ТЦК

Неправомірну вигоду фігурант отримував у два етапи. Затримали його під час одержання другого траншу.

Заблокували корупційну схему ухилення призову на військову службу оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. До її функціонування причетний працівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК).

За 4 000 доларів винагороди фігурант обіцяв не вручати повістку. Також у «вартість» входило надання пустого бланку повістки з мокрою печаткою для самостійно заповнення та проставлення необхідної дати, нібито, явки до ТЦК. Фейкова повістка мала виключити можливість вручення реальної, а відтак відтермінувати призов на військову службу.

11 червня поліцейські затримали фігуранта після одержання ним 1 000 доларів неправомірної вигоди. Тижнем раніше він отримав аналогічну суму. Працівника РТЦК затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України