Харків’янина судитимуть за підпал автомобілів зі збитками понад ₴3,5 млн.

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено обвинувальний акт до суду стосовно раніше судимого чоловіка за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу, що спричинило майнову шкоду в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 194 КК України).

Як розповів керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що 22 липня 2021 року приблизно о 03:50 у Київському районі м. Харкова, неодноразово судимий харків’янин, перебуваючи поблизу автомобільного майданчика, за допомогою запальнички підпалив скляні пляшки із горючою речовиною та перекинув суміш через металевий паркан в бік автівок, що знаходились на вказаному майданчику.

Внаслідок підпалу пошкоджено декілька автівок, які орендує підприємство у одного з харківських ТОВ.

Відповідно до висновку експертизи, підприємству-орендарю спричинено матеріальні збитки на загальну суму понад 3,5 млн грн.

13 жовтня 2021 року обвинувальний акт стосовно чоловіка направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури