Поліція встановлює обставини бійки на столичній Оболоні

Одного із чоловіків медики госпіталізували у лікарню, з іншим працюють слідчі. За фактом хуліганських дій розпочато кримінальне провадження.

9 серпня до чергової частини Оболонського управління поліції зателефонував громадянин та повідомив, що на вулиці Йорданській він побачив двох чоловіків, між якими виникла бійка. Далі один з них дістав зброю і здійснив у бік потерпілого декілька пострілів, після чого з місця події втік. На виклик направили наряд патрульної поліції, спецпризначенців полку № 1, слідчо-оперативну групу та карету швидкої медичної допомоги.

На місці події правоохоронці опитали свідків, а потерпілого передали лікарям, які його госпіталізували.

У результаті проведених першочергових слідчо-оперативних заходів працівники відділу кримінально поліції встановили місцезнаходження порушника та доставили його до територіального підрозділу поліції. Знаряддя злочину, попередньо пістолет «Флобер», вилучено.

Слідчі Оболонського управління поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва