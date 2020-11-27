$4000 за закриття справи про викрадення людини – на Одещині завершено розслідування відносно прокурора 

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно прокурора однієї з місцевих прокуратур Одеської області за вчинення, прохання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що прокурор однієї з місцевих прокуратур Одеської області висловив прохання та одержав від місцевого жителя неправомірну вигоду в сумі 4 000 доларів США за непритягнення його до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, тобто неповідомлення про підозр та подальше закриття цього провадження.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід – УСБУ в Одеській області.

ДБР