43-річній киянці, яка зловживає алкогольними напоями та вчиняє протиправні дії щодо батька, загрожує до двох років позбавлення волі

Від мешканця Деснянського району до поліції надійшло звернення про сімейну сварку. Чоловік, 1956 року народження, поскаржився на свою доньку, яка нецензурно висловлюється, принижує його та погрожує фізичною розправою у квартирі на вулиці Академіка Курчатова. Поліцейські задокументували протиправні дії кривдниці.

Як розповів дільничний офіцер поліції Деснянського управління поліції Дмитро Гречаник, 43-річна киянка неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності, однак продовжувала систематично знущатися над батьком:

«Ми встановили, що потерпілий проживає разом із донькою, яка забирає його пенсію та витрачає гроші на алкогольні напої. Зловживаючи спиртним, жінка провокує конфлікти, під час яких принижує батька та погрожує фізичною розправою. Киянку поставили на відповідний облік та у подальшому склали протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення — вчинення домашнього насильства. Не зважаючи на профілактичні бесіди з кривдницею, її поведінка в сім’ї не змінилася і вона продовжувала вчиняти протиправні дії, тож ми зібрали достатньо матеріалів для відкриття кримінального провадження за фактом домашнього насильства».

Слідчі Деснянського управління повідомили правопорушниці про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Фігурантці загрожує до двох років позбавлення волі.

Правоохоронці вкотре звертаються до киян з проханням не замовчувати факти скоєння домашнього насильства та негайно про це повідомляти на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва