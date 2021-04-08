На столичному Печерську затримали чоловіка, який погрожував підірвати комунальне підприємство
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Дії правопорушника кваліфіковані як хуліганство. Тепер йому загрожує до семи років ув’язнення.
До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік з гранатою в руках погрожує підірвати будівлю житлово-експлуатаційної дільниці на столичному Печерську. За вказаною негайно прибули дільничні офіцери поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
Чоловік перебував у нетверезому стані та не зміг пояснити свої дії. Відомо, що він вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. У 2017 році 54-річний фігурант погрожував підірвати лікарню на вулиці Підвисоцього.
Фахівці вибухотехнічної служби оглянули небезпечний предмет та встановили, що це навчальний корпус гранати Ф-1. Його вилучили та направили на експертизу.
За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За погодженням із Печерською окружною прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину. На час слідства суд відпустив чоловіка під особисте зобов’язання із застосуванням електронного засобу контролю. За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet