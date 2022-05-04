43-річного жителя Одещини викрили у вбивстві односельця

Чоловік жорстоко побив 48-річного знайомого і сховав його тіло на пустирі. Зловмисника правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і оголосили йому підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Про зникнення безвісти чоловіка у поліцію повідомила дружина загиблого. Правоохоронці розпочали його пошуки, а через декілька днів виявили без ознак життя в заростях очерету біля очисних споруд на околиці Сергіївки. На тілі, замотаному в килим, голові та потилиці були рублені рани.

Поліцейські встановили коло спілкування загиблого та останні контакти, і вийшли на його знайомого. Було встановлено, що під час спільного вживання алкогольних напоїв в гаражі вбитого, між чоловіками виник конфлікт та бійка. В результаті отриманих тілесних ушкоджень власник будівлі помер. Зловмисник, щоб приховати сліди злочину, загорнув його та речі, які були при ньому, в килим і вивіз за межі населеного пункту.

В ході досудового розслідування поліцейські вилучили речові докази з місця схову небіжчика, його гаражного приміщення, а також помешкання та автомобіля фігуранта. Усі вони направлені на експертизу.

«Правопорушнику правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років», — прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області