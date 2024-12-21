43-річний одесит підпалив вантажівку, бо вона… закривала краєвид із вікна квартири

За скоєне правопорушнику загрожує до 10 років ув’язнення.

Подія сталася декілька днів тому вранці на вулиці Марсельській неподалік від багатоповерхівок, де була запаркована власником вантажівка «VOLVO» з цистерною-напівпричепом. Про неї поліцейським сповістили працівники ДСНС, які ліквідували займання транспортного засобу. Згідно з висновком фахівців, причиною пожежі став підпал.

На щастя, автоцистерна виявилася порожньою, вогнеборці вчасно загасили полум’я та унаслідок скоєного злочину ніхто не постраждав.

Розпочавши кримінальне провадження, співробітники відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що до підпалу причетний 43-річний місцевий мешканець. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання палія правоохоронці виявили та вилучили у якості речових доказів, зокрема, каністру з-під бензину, який він придбав на заправці для підпалу автівки.

Фігурант у скоєному зізнався, а причиною свого вчинку назвав те, що вантажівка перекривала краєвид з вікна його квартири, розташованої на першому поверсі.

«Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси», – зазначила заступник начальника слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Наталія Мрочко.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1