Столичній громаді повернуто приміщення вартістю понад ₴4 млн., яке привласнили шахраї

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва у судовому порядку домоглась повернення територіальній громаді столиці нежитлових приміщень вартістю понад 4 млн. гривень у центрі Києва, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.

Під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні окружна прокуратура встановила, що зловмисники підробили свідоцтво про право власності та незаконно заволоділи комунальними приміщеннями площею 129 кв.м на вул. Бульварно-Кудрявській, які у подальшому відчужили на користь третіх осіб.

Рішення про відчуження цього майна уповноваженими органами не приймались, приватизація не здійснювалась.

Відтак з метою відновлення порушених прав територіальної громади окружна прокуратура заявила позов до суду про витребування майна на користь територіальної громади столиці.

Шевченківський районний суд міста Києва погодився з доводами прокурора щодо незаконного вибуття приміщень з власності територіальної громади та своїм рішенням задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.

Крім того, у межах кримінального провадження на вказані приміщення накладено арешт з метою недопущення їх подальшого незаконного відчуження.

Слідство триває. Встановлюються особи, причетні до вчинення злочину.

Київська міська прокуратура