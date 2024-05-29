Жителя Білгород-Дністровського району засуджено за систематичне домашнє насильство над дружиною

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді громадських робіт та зобов’язав пройти програму для кривдників.

Поліцейські встановили, що 43-річний житель одного з сіл Мологівської територіальної громади у стані алкогольного сп’яніння влаштовував сварки з 32-річною дружиною, ображав її нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою та ліз у бійку. Приводом для скандалів були побутові негаразди та невдоволення жінки зловживанням чоловіком алкогольних напоїв.

Звертаючись по допомогу до поліцейських, правоохоронці неодноразово складали відносно кривдника протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виносили термінові заборонні приписи, проводили з чоловіком профілактично-роз’яснювальну роботу про неприпустимість вчинення протиправних дій у майбутньому. Суд накладав на порушника стягнення у вигляді штрафів. Однак належних висновків той для себе так і не зробив.

Після чергової сімейної сварки, спровокованої чоловіком, слідчі розпочали провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується систематичне вчинення домашнього насильства.

«В ході слідства ми зібрали достатньо доказів та під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення у вчиненні домашнього насильства, а саме в умисному систематичному вчиненні фізичного та психологічного насильства щодо своєї дружини. А після його завершення скерували обвинувальний акт до суду, який, дослідивши надані нами докази, визнав кривдника винним та призначив йому покарання у вигляді 150 годин громадських робіт. Крім того, він зобов’язав засудженого пройти програму для кривдників», – прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Поліцейські закликають не замовчувати та не терпіти фізичного, психологічного, економічного чи сексуального домашнього насильства, а звертатися по допомогу до найближчого територіального підрозділу поліції або телефонувати на спецлінію «102».

Також психологічну та юридичну консультації з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації можна отримати за номером Національної «гарячої лінії» 116-123 та номером Урядової «гарячої лінії» 15-47, які працюють цілодобово.

Не залишайтесь наодинці з кривдником, дозвольте вам допомогти.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила Закон, до розробки якого активно долучались співробітники МВС України та Національної поліції, який посилює відповідальність кривдників, дає додаткові можливості реагування для правоохоронців та покращує правовий захист постраждалих.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції