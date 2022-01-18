49-річного одесита затримали за підозрою у вбивстві знайомого

Під час випадкової зустрічі на вулиці Юрія та Івана Липи зловмисник кілька разів ударив 42-річного чоловіка ножем у груди, тільки-но між ними спалахнув конфлікт. Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Правопорушника, який з місця скоєння злочину втік, оперативники затримали того ж вечора. Одесит розповів, що вони з померлим товаришували сім’ями і часто навідувались одне до одного в гості. Однак того вечора обидва були нетверезі і посварилися через дрібницю — посуд, який вбитий не повернув йому нібито після новорічної ночі.

«У фігуранта вилучили речові докази і оголосили йому підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За умисне вбивство йому загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років», — повідомив начальник відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Віктор Герасименко.

Одеське районне управління поліції № 1