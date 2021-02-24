На Львівщині затримали чотири вантажівки з незаконно зрубаною деревиною

Вчора, 23 лютого, біля населеного пункту Ямпіль, що на автодорозі Київ — Чоп, патрульні 3 батальйону виявили вантажівку Mercedes-Benz з напівпричепом із деревиною, а саме колоди дуба.



Про це повідомляє Патрульна поліція Львівщини.

33-річний керманич надав для ознайомлення поліцейським документи на вантаж. Патрульні виявили неточності та відсутність деяких даних. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Другу вантажівку зупинили на Західному обході Львова.

50-річний водій автомобіля КАМАЗ перевозив деревину. В документах патрульні одразу виявили порушення. Чоловік запропонував патрульним 1500 гривень аби ті не викликали слідчих і відпустили його. Громадянина попередили про кримінальну відповідальність.

Однак, це його не зупинило і він почав казати, що готовий підвезти ще гроші, тільки б уникнути подальших проблем із законом. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу і тепер водієві загрожує не лише відповідальність за, ймовірно, незаконне перевезення деревини, а й за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

На тій ж ділянці дороги зупинили ще один КАМАЗ. У 34-річного керманича не було жодного документу на деревину, яку він перевозив. На місці теж працювали слідчі.

Четвертий випадок стався у селі Пасіки-Зубрицькі на автодорозі Київ — Чоп. 39-річний керманич вантажівки DAF з причепом віз бук. Під час перевірки бірок виявилося, що він мав перевозити сосну.

На місце події скерували слідчо-оперативну групу. // Діло