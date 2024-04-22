СБУ викрила на Хмельниччині настоятеля храму УПЦ (МП), який вихваляв путіна перед вірянами

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ (МП) на Хмельниччині. Клірик підтримував агресивну війну проти України та розпалював релігійну ненависть.

Після початку повномасштабного вторгнення росії він проводив літургії, під час яких вихваляв путіна та звинувачував у війні українську владу.

Крім того протоієрей поширював на власній сторінці «Вконтакте» російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини у нашій державі.

Так, наприклад, збройну агресію рф фігурант називав «громадянським конфліктом» та ображав парафіян інших релігійних громад.

Таким чином він намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України