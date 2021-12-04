29-річний житель Березівського району Одещини вбив односельця та сховав тіло у диван

Подія сталася 29 листопада на території Іванівської ОТГ. Сховане у диван тіло чоловіка виявив через три дні місцевий мешканець та повідомив про це до поліції.

В ході проведення невідкладних розшукових заходів поліцейські по гарячих слідах встановили та затримали зловмисника. З’ясовано, що під час спільного вживання алкоголю потерпілий словесно образив приятеля, через що той вдарив чоловіка ножем у груди. Від отриманих поранень він помер на місці. Аби приховати сліди злочину, зловмисник сховав тіло загиблого у диван та втік.

Правоохоронці кваліфікували подію за ч.1. ст.115 Кримінального кодексу України. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання, наразі вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні умисного вбивства. Згідно з законодавством фігуранту загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Одеської області