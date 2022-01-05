У Києві оперативники затримали «мінера» КМДА

За фактом неправдивого повідомлення про замінування слідчі розпочали кримінальне провадження. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Вчора до чергової частини поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновано адміністративну будівлю на вулиці Хрещатик. За вказаною адресою негайно виїхали працівники профільних служб поліції Києва.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи обстежили адмінбудівлю КМДА, прилеглу до неї територію та жодних вибухонебезпечних предметів і речовин не виявили:

«Завдяки злагодженій роботі оперативників та слідчих ми протягом години встановили автора дзвінка, котрий здійснив хибний виклик про мінування. Чоловіка затримано за місцем проживання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 45-річний місцевий мешканець. Мотиви свого вчинку порушник пояснити не зміг. Ми вилучили у затриманого мобільний телефон, з якого здійснювався дзвінок».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі готують затриманому повідомлення про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва