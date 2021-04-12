Столичні патрульні оперативно затримали чоловіка, який придушив та пограбував жінку

Учора зранку на лінію 102 надійшло повідомлення про грабіж поблизу вулиці Празька. Заявниця розповіла, що на неї напав невідомий чоловік, придушив її, а коли вона втратила свідомість, відібрав телефон, сумку з грошима та іншими особистими речами. Після чого нападник утік у невідомому напрямку. Попри шоковий стан, потерпіла змогла надала патрульним детальний опис зловмисника.

Патрульні обстежили прилеглу територію та на вулиці Кармелюка помітили перехожого, який підпадав під орієнтування. Інспектори затримали чоловіка.

Під час поверхневої перевірки у нього виявили грошові кошти, сума яких співпадала із заявленою від потерпілої, та мобільний телефон тієї ж марки, який відібрали у заявниці.

Неподалік інспектои виявили й сумку жінки з розкиданими біля неї речами.

Поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин та правової кваліфікації дій затриманого.

Патрульна поліція Києва