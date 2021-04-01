На Одещині чоловік застрелив співмешканку, а потім стріляв у себе

30 березня ввечері 40-річний чоловік з мисливської рушниці вистрілив у співмешканку, а потім у себе. Потерпілих негайно шпиталізували, однак поранення 40-річної жінки виявилося несумісним із життям.

За словами 19-річного сина подружжя, ввечері сім’я приймала гостей, а коли ті пішли — сталося непоправне. Хлопець бачив, як батьки йшли коридором на вулицю. У цей момент батько несподівано вистрілив у матір зі своєї рушниці, яка була в нього в руках. Жінка впала на підлогу і чоловік кинувся до неї, а коли усвідомив, що накоїв, з тієї ж зброї вистрілив собі в підборіддя.

«Зараз громадянин прооперований і знаходиться в лікарні під наглядом поліцейських. Йому повідомлено про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, що передбачає ув’язнення на строк від семи до п’ятнадцяти років. Тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури, — повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олександр Ноздратенко. — Сім’я за місцем проживання характеризується позитивно. Слідчі встановлюють, що стало приводом для подібного вчинку чоловіка».

Відділ поліції № 1 Подільського районного управління поліції