На Житомирщині судитимуть ділків, обвинувачених у заволодінні майже ₴680 тис. бюджетних коштів
Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (інженеру — у пособництві) офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Як повідомлялося раніше, зловживання з бюджетними коштами інкримінують директору товариства та інженеру з технагляду. Під час капітального ремонту будинку культури в Овруцькому районі підрядник не виконав усіх необхідних робіт. Однак їх обсяг, а також завищені ціни на витрачені матеріали відобразив в офіційних документах, які завірив інженер з технічного нагляду, знаючи про їх недостовірність.
У ході слідства були проведені відповідні експертизи, за результатами яких встановлено, що на підставі підроблених ділками документів товариству з бюджету зайво перераховано майже 680 тис. грн.
З метою відшкодування заподіяної шкоди та можливої подальшої конфіскації, накладено арешт на майно обвинувачених, а саме, транспортний засіб та дві земельні ділянки площею 3 га, на загальну суму 640 тис. грн.
Потерпілою стороною заявлено позов про стягнення з підозрюваних заподіяних збитків на зазначену суму.
Досудове розслідування проводило Головне управління Нацполіції в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.
Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська обласна прокуратура.
Нагадаємо, що один з фігурантів — директор товариства – свого роду «спеціалізується» на скоєнні злочинів такої категорії. Наразі стосовно нього у судах розглядаються ще дві справи, а саме, заволодіння бюджетними коштами під час капітального ремонту спортзалу ДЮСШ в Овручі та спортивного майданчика зі штучним покриттям у Народичах.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури