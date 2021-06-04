Суд арештував затриманого за хабар ексзаступника голови Чернігівської ОДА з заставою 4,4 млн.

Чиновника звільнили у день затримання.

Печерський районний суд Києва 3 червня обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Чернігівської ОДА Олександру Савченку, якого напередодні затримали за підозрою в отриманні 160 тисяч доларів.

За рішенням суду Савченка та його ймовірного спільника взяли під варту строком на 60 діб — до 30 липня. Вони можуть вийти на волю під заставу 4,4 млн гривень кожен.

Савченку, якого звільнили з посади одразу після затримання, закидають отримання 160 тисяч доларів від претендента на приватизацію готелю «Слов’янський» в Новгороді-Сіверському, стартова вартість якого становить понад 26 млн гривень.

За даними слідства, заступник голови Чернігівської ОДА нібито обіцяв забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні.

Чиновника затримали разом з ймовірним спільником, який представлявся керівником майнового комплексу Державного комерційного підприємства «Готель Слов’янський» та познайомив його з учасником торгів.