На Закарпатті п’яний водій збив насмерть 9-річного хлопчика, ще одну дитину травмовано

Вчора, 26 грудня, близько 20-ої години на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Ф.Ракоці в селі Серне Берегівського району. Заявник зазначив, що водій автомобіля здійснив наїзд на двох дітей.

На місце події негайно прибули співробітники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Медики, які також приїхали за викликом, констатували смерть одного з потерпілих — 9-річного хлопчика. Іншого 8-річного потерпілого із закритим переломом тазобедренного суглобу госпіталізували до лікарні. Обоє дітей є жителями Берегівщини.

Працівники поліції провели всі необхідні першочергові слідчі дії та встановили попередні обставини аварії. Відомо, що 34-річний водій автомобіля «Audi», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на двох малолітніх пішоходів, які стояли на правому краю проїжджої частини. Після цього зловмисник не зупиняючись продовжив рух та через 300 метрів в’їхав у огорожу.

Слідчі Берегівського районного відділу поліції за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Водія затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину. Також слідчі звертатимуться до суду про тримання фігуранта на період розслідування під вартою.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області