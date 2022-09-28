Зв’язав та пограбував 76-річну жінку: затримано раніше судимого за підозрою у вчиненні злочинів у кількох областях України

Оперативники Управління карного розшуку затримали чоловіка, який нещодавно зв’язав і пограбував 76-річну вінничанку. Зловмисник підозрюється у ряді крадіжок у обласному центрі. Грабіжнику повідомлено про підозру. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

За словами начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Івана Іщенка, 25 серпня зловмисник проник до помешкання 76-річної вінничанки, зв’язав її та почав вимагати у неї гроші. Не отримавши бажаного, нападник забрав у жінки мобільний телефон та інші цінні речі й втік.

За допомогою відеозаписів з камер спостереження поліцейські встановили маршрут руху зловмисника, а після проведення необхідних оперативних та процесуальних дій ідентифікували його особу.

Ним виявився неодноразово раніше судимий за майнові злочини 35-річний мешканець Одеської області. У липні минулого року він звільнився з місць позбавлення волі та продовжив скоювати злочини. Чоловік розшукувався поліцією Одещини за угон та крадіжки.

Над розкриттям злочину оперативники обласного главку поліції, поліцейські Вінницького районного управління поліції та Відділу поліції № 2 Вінницького райуправління працювали протягом місяця. Завдяки оперативно-розшуковим заходам поліцейські встановили місце знаходження зловмисника та затримали його.

В його автомобілі слідчі вилучили речі відібрані у пенсіонерки речі та викрадене майно з інших вчинених ним злочинів.

Грабіжнику повідомлено про підозру. Слідством вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Поліцейські встановили причетність підозрюваного до крадіжок на території Вінниці.

За цими фактами поліцією розслідуються провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За такі злочини правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліція перевіряє його на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території обласного центру.

Відділ комунікації поліції Вінницької області