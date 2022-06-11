Мешканці столичної Троєщини доведеться відповідати за придбання та зберігання прекурсору

У раніше судимої за наркозлочини жінки вилучили заборонену речовину — фенілнітропропен. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час профілактичного відпрацювання території Деснянського району співробітники управління міграційної поліції столичного главку на вулиці Сержа Лифаря помітили жінку, яка підозріло себе поводила. Під час поверхневого огляду працівники поліції виявили у зловмисниці пакет з наркотичною речовиною.

Для документування злочину на місце прибула слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Правопорушницею виявилася раніше судима за наркозлочини місцева мешканка, 1983 року народження. Під час поверхневого огляду в її сумці слідчі виявили та вилучили пакет з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, яку з її слів вона придбала за 2 тисячі гривень у знайомого. Киянку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згідно із проведеною експертизою вилучене вагою 50 грам — фенілнітропропен.

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва правоохоронці територіального управління поліції повідомили фігурантці про підозру у скоєні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах. Затриманій загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окрім того, на даний час поліцейські встановлюють й інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Відділ комунікації поліції Києва