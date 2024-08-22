49-річний житель Сміли убив ножем свою співмешканку  

За про цесуального керівництва прокурорів Смілянської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Сміла за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що під час розпиття спиртних напоїв між 49-річним чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт, в ході якого чоловік схопив ножа та завдав жінці один проникаючий удар в область грудної клітки, від якого вона померла.

Пара характеризувалася негативно, обоє не працювали та постійно зловживали алкоголем.

На місці злочину виявлено окривавлений кухонний ніж, який, ймовірно є знаряддям злочину.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі прокурором готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснює Черкаське РУП ГУНП в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури