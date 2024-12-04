5-місячна дитина померла від травм: на Волині судитимуть винуватця аварії

Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 33-річним жителем Рівненської області правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть одного потерпілого, а іншому – середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

Зранку 27 жовтня 2024 року чоловік, керуючи автомобілем марки «Volkswagen LT 28», на дорозі сполученням «Бережниця-Клевань» у Луцькому районі не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та наїхав на придорожнє дерево.

У результаті ДТП загинув його 5-місячний син, а дружина отримала травми.

Дитина перебувала в салоні автомобіля без використання дитячих утримуючих систем та не була пристебнута.

Досудове розслідування: ГУНП в області.

Довідково: Згідно із санкцією ч. 2 ст. 286 порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Пресслужба обласної прокуратури