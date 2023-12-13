На Хустщині затримали групу зловмисників, які скоїли розбійний напад на жінку

Співробітники Хустського районного управління поліції за підозрою у вчиненні розбійного нападу на пенсіонерку затримали двох жителів селища Вишково. Зловмисників помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна

Сьогодні близько 3-ої години ночі до поліції зателефонував 57-річний мешканець селища Вишково Хустського району та повідомив, що до будинку його матері увірвалися двоє чоловіків та напали на неї.

За викликом одразу виїхав наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Хустського районного управління поліції.

На місці події правоохоронці застали заявника та перелякану 80-річну жінку. За її показами з’ясувалося, що подія сталася близько 23-ої години вечора. Нападників було двоє: вони погрожували потерпілій та силою зірвали з неї золоті сережки й ланцюжок, також відібрали мобільний телефон, після чого втекли.

Потерпіла змогла дістатися до будинку сусідів, які й зателефонували її сину.

Співробітники кримінальної поліції одразу ж розпочали пошукові заходи та вже за кілька годин їм вдалося затримати обох підозрюваних.

Встановлено, що до розбійного нападу причетні 21-річний та 33-річний місцеві жителі. Останній вже раніше судимий за майнові злочини. У затриманих поліцейські вилучили викрадені ювелірні вироби та повернуть їх потерпілій.

Зловмисників помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі готують матеріали для повідомлення їм про підозру. Також правоохоронці звертатимуться до суду з клопотанням про обрання фігурантам запобіжного заходу, в якому наполягатимуть на триманні їх під вартою.

Кримінальне провадження у поліції відкрито за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто Розбій, спрямований на заволодіння майном вчинений в умовах воєнного стану.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років з конфіскацією майна. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області