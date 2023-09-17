Вінницька поліція встановила зловмисників, причетних до крадіжок грошей з банківських карток

15 вересня поліцейські Відділу поліції № 2 Вінницького райуправління та Вінницького районного управління поліції встановили правопорушників, які вчинили ряд крадіжок грошових коштів з банківських карток потерпілих. За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження.

До поліції надійшло повідомлення від 76-річного мешканця Хмельницької області. Потерпілий повідомив, що виявив відсутність банківської картки та грошових коштів на ній.

Як розповів керівник Вінницького районного управління поліції Віталій Курчик, згідно виписки з карткового рахунку потерпілого працівники поліції встановили, що протягом останнього місяця невідома особа здійснювала розрахунки цією картою в магазинах обласного центру.

В ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився 29–річний місцевий житель. Чоловік знайшов банківську картку та не повідомив банк про знахідку, а спробував розраховуватись нею в магазині за товар. Після вдалої купівлі користувався нею місяць. Загалом підозрюваний витратив 8 500 гривень.

Повідомлення про зникнення коштів з банківської картки 36-річного вінничанина надійшло до Вінницького райуправління поліції. В ході розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний раніше судимий 37-річний місцевий житель. Зловмисник викрав банківську картку з кишені потерпілого та витрачав кошти на власні потреби. Потерпілий втратив кошти у сумі 11820 гривень.

А поліцейські Відділу поліції № 2 Вінницького райуправління поліції встановили 23-річну вінничанку, яка підібравши логін та пароль до банківського мобільного додатку, авторизувалась в особистому кабінеті знайомого. В подальшому переказала на особистий рахунок 7830 гривень.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.

За цими фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Такий злочин карається ув’язненням до 8 років.

Поліція вкотре нагадує громадянам, якщо раптом ви втратили свою банківську картку або у вас її викрали, насамперед необхідно її заблокувати. У такий спосіб ви збережете власні кошти й не дасте іншим скористатися ними.

Є кілька способів заблокувати карту: в інтернет-банкінгу, через гарячу лінію банківської установи або особисто у відділенні банку.

Надалі необхідно звернутись у поліцію та обов’язково вказати час, дату, повну суму крадіжки та якомога більше деталей, що допоможуть розслідуванню злочину.

У випадку, якщо ви знайшли чужу картку, її необхідно повернути власникові! Для цього слід зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію, зазначену на картці, або звернутись до відділення банку та повідомити про знахідку.

Відділ комунікації поліції Вінницької області