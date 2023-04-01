За подвійну приватизацію землі судитимуть жительку Дубенщини

Прокурори Рівненської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Дубенського району, яку обвинувачують у шахрайстві, що завдало значної шкоди (ч. 2 ст. 190 КК України).

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у 2019 році жінка отримала у приватну власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства в одному з сіл Дубенського району. Проте, приховуючи цей факт, у червні 2020 року вона знову подала до Новоукраїнської сільської ради Рівненського району (нині Олександрійська сільська рада) заяву про затвердження проєкту землеустрою та безоплатну передачу у власність іншої земельної ділянки з цим же цільовим призначенням.

На підставі заяви депутати сільської ради прийняли рішення про передачу у власність земельної ділянки комунальної власності площею майже 1 га, вартістю 225 тисяч гривень.

Свою вину обвинувачена визнає та запевняє, що розкаюється. Нині вирішується питання про повернення спірної земельної ділянки у власність територіальної громади.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні поданий до Рівненського районного суду.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ВП № 1 Рівненського РВП ГУНП в області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури