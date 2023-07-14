В Івано-Франківську за держзраду до 15 років за ґратами засудили колишнього оперативника СБУ

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури колишнього співробітника СБУ в Донецькій області визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст.111 КК України).

Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В суді прокурор довів, що засуджений перейшов на бік ворога на початку повномасштабного вторгнення та надав представникам рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Як оперативник СБУ, якого звільнили в запас, він намагався завербувати діючих співробітників в якості агентів для збору розвідувальної інформації. За співпрацю із спецслужбами рф він гарантував колегам по службі безпеку для їх сімей.

Досудове розслідування за процедурою in absentia здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Строк відбування покарання йому рахуватимуть з моменту затримання.

Івано-Франківська обласна прокуратура