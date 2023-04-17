За загибель озимих культур на ₴3,4 млн. керівнику держпідприємства загрожує до 5 років ув’язнення

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Волноваського району за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, з вересня по листопад 2021 року директор ДП «Дослідне господарство «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» не забезпечив підприємство сільгосптехнікою і паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, не проконтролював постачання до сільгоспугідь у Волноваському районі добрив та отрутохімікатів. Через несумлінне ставлення обвинуваченого до своїх обов’язків врожай озимої пшениці та ріпаку залишився не зібраним на 871 га із засіяних восени понад 2,6 тис. га.



Дії посадовця завдали шкоду державі на суму понад 3,4 млн грн.

Суд заарештував належні йому три легкові автівки, дві земельні ділянки та житловий будинок. Загальна вартість майна склала 1 млн 95 тис. грн.

Максимальне покарання – 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки та зі штрафом у сімсот п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури