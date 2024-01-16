Підривнику гранат у сільраді на Закарпатті може загрожувати довічне після смерті 2 потерпілих

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Депутатові, який підірвав гранати під час засідання Керецьківської сільської ради у Закарпатській області, загрожує суворіше покарання, оскільки в лікарні померли двоє потерпілих.

Про це hromadske розповіли в Закарпатській обласній прокуратурі.

Одразу після підриву чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення.

Але з огляду на те, що є загиблі, прокуратура готується після висновків експертиз перекваліфікувати дії підривника на ч. 3 ст. 258 ККУ. Тоді чоловікові може загрожувати 15 років тюрми або навіть довічне позбавлення волі.

У прокуратурі уточнили нам, що підозрюваний досі залишається в лікарні. Слідчі призначили йому психіатричну експертизу. Наразі розслідування ще триває.

Про підрив

Під час засідання Керецьківської сільської ради Мукачівського району 15 грудня 2023 року депутат підірвав три гранати в будівлі. Спочатку було відомо про 26 постраждалих, однак, за оновленими даними, постраждали 23 людини, серед них і сам підозрюваний. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років.

15 грудня їх госпіталізували до кількох медзакладів області. Вони зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

Підривником, як пише «Суспільне», виявився депутат від «Слуги Народу» Сергій Батрин. Суд постановив взяти його під варту без можливості внесення застави.

Наступного дня після інциденту в лікарні помер один з депутатів, якого госпіталізували у тяжкому стані. А 15 січня у реанімаційному відділенні помер ще один 47-річний депутат сільради, який обіймав посаду начальника Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

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