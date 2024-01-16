Підривнику гранат у сільраді на Закарпатті може загрожувати довічне після смерті 2 потерпілих

Депутатові, який підірвав гранати під час засідання Керецьківської сільської ради у Закарпатській області, загрожує суворіше покарання, оскільки в лікарні померли двоє потерпілих.

Про це hromadske розповіли в Закарпатській обласній прокуратурі.

Одразу після підриву чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення.

Але з огляду на те, що є загиблі, прокуратура готується після висновків експертиз перекваліфікувати дії підривника на ч. 3 ст. 258 ККУ. Тоді чоловікові може загрожувати 15 років тюрми або навіть довічне позбавлення волі.

У прокуратурі уточнили нам, що підозрюваний досі залишається в лікарні. Слідчі призначили йому психіатричну експертизу. Наразі розслідування ще триває.