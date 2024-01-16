Підривнику гранат у сільраді на Закарпатті може загрожувати довічне після смерті 2 потерпілих
Депутатові, який підірвав гранати під час засідання Керецьківської сільської ради у Закарпатській області, загрожує суворіше покарання, оскільки в лікарні померли двоє потерпілих.
Про це hromadske розповіли в Закарпатській обласній прокуратурі.
Одразу після підриву чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення.
Але з огляду на те, що є загиблі, прокуратура готується після висновків експертиз перекваліфікувати дії підривника на ч. 3 ст. 258 ККУ. Тоді чоловікові може загрожувати 15 років тюрми або навіть довічне позбавлення волі.
У прокуратурі уточнили нам, що підозрюваний досі залишається в лікарні. Слідчі призначили йому психіатричну експертизу. Наразі розслідування ще триває.
Про підрив
Під час засідання Керецьківської сільської ради Мукачівського району 15 грудня 2023 року депутат підірвав три гранати в будівлі. Спочатку було відомо про 26 постраждалих, однак, за оновленими даними, постраждали 23 людини, серед них і сам підозрюваний. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років.
15 грудня їх госпіталізували до кількох медзакладів області. Вони зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.
Підривником, як пише «Суспільне», виявився депутат від «Слуги Народу» Сергій Батрин. Суд постановив взяти його під варту без можливості внесення застави.
Наступного дня після інциденту в лікарні помер один з депутатів, якого госпіталізували у тяжкому стані. А 15 січня у реанімаційному відділенні помер ще один 47-річний депутат сільради, який обіймав посаду начальника Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).