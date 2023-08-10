У Кам`янському за пограбування двох чоловіків поліцейські затримали 23-річного зловмисника

Під час конфлікту підозрюваний заволодів мобільними телефонами містян.

3 серпня підозрюваний та двоє потерпілих перебували в гостях у знайомих, де між чоловіками виникла сутичка, під час якої фігурант відібрав у двох інших чоловіків мобільні телефони. На вимогу повернути майно, чоловік не реагував, а пішов із гаджетами з помешкання.

Оперативники відділення поліції № 1 Кам`янського РУП затримали зловмисника. Ним виявився 23-річний раніше судимий місцевий житель.

9 серпня за погодженням з Кам`янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП